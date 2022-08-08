Muğla Akyarlar'a ek içme suyu sağlandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’un Akyarlar Mahallesi Kemer mevkiinde başlattığı içme suyu çalışmasıyla birlikte bölgeye verilen suyu 2,5 katına çıkarıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamakiçin projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri,Akyarlar Mahallesi Kemer Mevkiine ek içme suyu sağlıyor.
Mahallede çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ek su kaynağı bularak içme suyu sağlayacak hattın yapımına başladı.
Bayramdan sonra başlayan çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp bölgeye verilen içme suyunun en az 2,5 kat arttırılması planlanıyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında bölgede basınç düşmesinden kaynaklı su kesintileri yaşanabilirken MUSKİ tarafından vatandaşların hazırlıklı olmaları isteniyor.
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