Muğla '7 tekneyle 7 gün' atık topluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin daha temiz kalması ve mavinin korunması için haftanın 7 günü 7 atık alım teknesiyle denizlerde hizmet veriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de ilklerden biri olan ve çevre ödülleri ile taçlandırılan Denizden Atık Toplama projesi aralıksız hizmet veriyor.

Mavi yolculuğun uğrak noktası ve eşsiz güzellikleriyle dikkat çeken Muğla’nın koylarında denizlerdeki teknelerden atık toplama işlemleri devam ediyor.

İl genelinde denizlerin korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü 7 atık alım teknesi ve2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık topluyor, toplanan atıkları bertaraf ediyor.

https://youtu.be/LmPsEpHJOjA

Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Muğla’nın denizleri Büyükşehir sayesinde korunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 14 bin 82 adet tekneye hizmet verirken, 14 bin 82 tekneden 10 bin 985 litre atık yağ, 40 bin 888 litre sintine, 10 milyon 501 bin 250 litre pis su ve 12 milyon 456 bin 555 kilogram katı atık topladığı kaydedildi.