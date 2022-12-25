Mubis eğitiminin ikincisi Terme’de düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) eğitim çalışmasının ikincisi Terme ilçesinde gerçekleştirildi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi muhtarların, Muhtar Bilgi Sistemi’ni (MUBİS) daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla başlattığı eğitim çalışmasına devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmasının ikincisi Terme ilçesinde gerçekleştirildi. Programda 83 muhtara, elektronik ortamda talep, istek, görüş, öneri ve şikayetlerin iletebildiği MUBİS sistemi üzerinden nasıl iletişim kurulduğu ve sistemin amacı hakkında bilgi verildi. Eğitim çalışması ile birlikte muhtarların MUBİS sistemini daha verimli kullanmalarını sağlayarak mahallelerindeki yaşanan sorunları en kısa zaman zamanda ilgili kuruma iletmeleri ve hızla çözüm üretilmesinin sağlanması hedefleniyor.

‘MUHTARLARIMIZ KÖPRÜ GÖREVİNİ ÜSTLENİYOR’

MUBİS eğitim çalışmasının önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mahallerimizde yaşanan tüm sorunların çözümü noktasında muhtarlarımızın MUBİS sistemini daha hızlı ve verimli kullanmaları çok önemli. Bu sistemin daha etkin kullanımı çözüm sürecinin de daha hızlı ilerlemesine yardımcı oluyor. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde köprü görevini üstlenmiş durumdalar. Bu noktada Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizin tamamında muhtarlarımıza bu eğitimi vereceğiz. Bu çalışma ile kurumlar ve vatandaşlar arasındaki iletişimin muhtarlarımızın kanalıyla daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.