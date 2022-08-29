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Motosiklet Tır’ın kapısına çarptı
Yerel 29.08.2022, 12:00
Adıyaman’da Tır’ın kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.ADIYAMAN SANAL HABER
ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 ADU 252 plakalı Tır sürücüsü park halindeyken kapıyı açması üzerine Serhat Ç. idaresindeki 34 EAE 138 plakalı motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Serhat Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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