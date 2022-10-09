Moğollar’dan KYÖD’e teşekkür

Türk müziğinin efsane gruplarından Moğollar, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı TV Programında yer aldı. Moğollar, KYÖD yönetimine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katıldığı ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) tesislerinin terasında canlı olarak yayınlanan, Moğollar grubunun da sahne aldığı ‘Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar’ programında kentimizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olan KYÖD unutulmadı.

Halk TV’de yayınlanan ve Serhan Asker’in sunuculuğunda gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş da katıldı. 3 saatlik yayının ardından ünlü müzik grubu Moğollar’ın üyeleri KYÖD Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Saral ve yönetimine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Grup üyelerine ayrıca İzmit’in en köklü sivil toplum kuruluşlarından KYÖD’ün 75 yıllık tarihi hakkında bilgiler verilerek KYÖD dergisi hediye edildi.