Mir Cembeli Bulvarı asfalttandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu mahallesinde bulunan Mir Cembeli Bulvarı ve Hilar Caddesinde yenileme çalışmalarını tamamladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 750 metre uzunluk ve 50 metre genişliğinde olan Mir Cembeli Bulvarında son kat aşınma tabakası yapılarak, 4 bin 500 ton asfalt tabakası serildi.

1750 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan Hilar Caddesinde ise aşınma tabakası çalışmaları yapılarak 7 bin ton asfalt serimi yapıldı.

Asfalt ve kaldırımları yıpranan yollarda zemin güçlendirme amacıyla yarma, dolgu, pmat-pmt ve binder işlemleri uygulandı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından da, yenilenen bulvar ve caddede alt ve üstyapı çalışmalarının yanında refüj ve kaldırımlarda ağaçlar dikildi.