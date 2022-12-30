Minik öğrenciler Konya İtfaiyesi’nde yangın bilinci kazanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şehir merkezindeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik “Çocuk Kahramanlar” temasıyla itfaiye eğitimleri düzenleyerek çocuklara yangından korunma bilinci kazandırıyor. Medeniyet Okulu Projesi kapsamındaki eğitimlere 28 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisi katılacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik itfaiye eğitimleri düzenliyor.

Doğal afetler ve yangınlar konusunda toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi amaçlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, “Çocuk Kahramanlar” temasıyla Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki ilkokulların birinci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere uygulamalı ve teorik eğitimler veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde minik öğrenciler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri yangın ve benzeri afetler konusunda bilinç kazanırken sevdikleri itfaiyecilerle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Üç seans olarak yapılan etkinliklerle her bir seansta 88 öğrenci Konya İtfaiye Eğitim Merkezi’nde ağırlanıyor. Program kapsamında şehir merkezindeki 28 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisinin eğitimlere katılması planlanıyor.

ÖĞRENCİLERE KOMEK ATÖLYELERİNDE ÜRETİLEN OYUNCAKLAR HEDİYE EDİLİYOR

Verilen yangından korunma eğitimleri sonunda ise minik öğrencilere, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na (KOMEK) bağlı Anatoya Oyuncak Atölyelerinde üretilen amigurumi itfaiye bebek ve peluş Konyaspor topları hediye ediliyor.