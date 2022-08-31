Minibüsçülerden Başkan Gürkan’a teşekkür

Malatya’da şehir içi ulaşım ağının yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri olan ve toplu taşıma araçlarının seferlerinin düzenlendiği Hastane Minibüs Durağında yapılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Taner Kılıç ile beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine yapılan katkılardan ve Hastane Minibüs durağı yenileme çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Taner Kılıç, “Halk otobüsü esnaflarının yaşadıkları sıkıntılardan dolayı bizlerden desteğini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İnce: Yıllardır yapılmayan hizmetler şu anda yağmur gibi yapılıyor

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce de, “Şoför esnaflarımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ederek, esnaflara vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı hem teşekkür etmek hem de istişare etmek amacıyla toplandık. Büyükşehir Belediye Başkanımız zor bir dönemde görevi devir almıştı. Deprem, pandemi, ekonomik zorluklar ve akaryakıta yapılan zamlarla beraber toplu taşıma araçları çok büyük bir mağduriyet içerisinde olmuştur. Bunlara rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız gerek halk otobüsçü esnaflarımıza, gerek servisçi esnaflarımıza, gerek minibüsçü esnaflarımıza hizmetleri aksatmadan desteklerini devam ettirdi. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki Malatya’da yıllardır yapılmayan yollarımız, yıllardır yapılmayan hizmetlerimiz yağmur gibi şu anda yapılıyor. Minibüs ve servisçi esnaflarımıza yapılan yol çalışmalarından dolayı büyük katkı sağlandı. Deprem ve pandemi döneminde de mağdur olan esnaflarımıza vermiş olduğu destekler, yolcular ile toplu taşıma araçlarına vermiş olduğu desteklerle de iki tarafın da mağduriyetleri çözüldü” DEDİ.

İnce: Belediye Başkanımızın her zaman yanında olacağız

İnce, “Bir konuyu daha belirtmek istiyorum. Hastane durakları olarak belirttiğimiz ve 1993 yılından beri var olan minibüs durağımıza bir kilit taşı dahi yaptıramamıştık. Sorunumuz her belediye başkanına anlatmamıza rağmen hiçbir şekilde çözülmedi. 20 – 30 yıllık saclardan yapılan minibüs durağımız şu anda yıkılarak, Türkiye’de örneği olmayan bir minibüs durağı yapılıyor. Ben vatandaşlarımızı minibüs duraklarını ziyaret ederek, Belediye Başkanımızın nasıl hizmet ettiğini görmelerini isterim. Bizler de minibüsçü esnafları olarak Belediye Başkanımızın her zaman yanında olacağız. Kendilerine şahsım ve minibüsçü esnaflarım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulanarak, “Biz göreve geldikten hemen sonra bir taraftan 24 Ocak depremi, akabinde pandemi salgını ve daha sonra da küresel krizle karşı karşıya geldik. Bütün bu krizlere rağmen, depreme rağmen, pandemi salgınına rağmen Malatya'da vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar incitmemeye gayret ettik. Bir taraftan depremin yaralarını sardık, uydu kentleri, yeni alt merkezleri, yeni ilçeler kurarken diğer taraftan da pandemi vesilesi ile vatandaşlarımıza koliler, sıcak yemekler, alış veriş çekleri şeklinde hizmet götürmeye gayret ettik. Akabinde gelen küresel kriz ister istemez bütün dünyayı, ülkemizi ve şehrimizi de etkiledi. Bizler de yardım ve destek mahiyetinde bir şeyler yapmaya gayret ettik.

Akaryakıt fiyatlarının artması sizlerin o konudaki mağduriyetinin önlenmesi noktasında meclisimizle birlikte almış olduğumuz kararla özellikle ücretsiz biniş yapan insanların bilet ücretlerinin bizim tarafımızdan karşılanması noktasındaki verdiğimiz yardım sizleri bir hayli rahatlattı. İnşallah bu çalışmalarımızın memleketimize, milletimize, minibüsçü ve halk otobüsü esnaflarımıza hayırlı olmasın diliyorum.

Büyükşehir Belediyesi tarihe ışık tutacak ve tarihe geçecek hizmetler yapıyor

Gerek genel idarelerin yapacakları hizmet noktasında, gerek yerel yönetim olarak bizim yapacağımız hizmetler noktasında sizlerle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya şu anda tarihin en büyük yatırımlarını alıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya karşı özel bir sevgisi ve hususiyeti var. Özellikle bu özel hususiyetinden dolayı biz ne zaman hangi bakana hangi taleple gitmişsek geri dönmemişizdir. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarihe ışık tutacak ve tarihe geçecek hizmetler yapıyor. Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen sahadaki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ankara'da bize destek veren bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bize bu konuda vermiş olduğu desteklerden dolayı tüm Malatya halkı adına müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Bütün bu yatırımların hepsinin Malatyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Siz minibüsçü esnafların sorunlarını da biliyoruz. Bu sorunları da birlikte çözeceğiz. Beraber Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el ele vereceğiz gönül gönüle vereceğiz” sözlerine yer verdi.