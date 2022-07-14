Millet Bahçesi’nde milletle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Millet Bahçesi’ni gezerek vatandaşlarla biraraya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, çevre başlığı altında yeşil alanların artması ve vatandaşlarla bu alanları buluşturma politikalarını da aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Başkan Büyükakın Darıca Millet Bahçesinde yapılan çalışmaların son halini görmek, ilgi ve görüşlere ulaşabilmek için vatandaşlarla biraraya geldi. Son dönemlerin en güzel parklarından ve Kocaelilerin de yoğun ilgi gösterdiği Darıca Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükakın, “Kocaeli ticari, sanayi ve tarihi altyapısıyla her zaman Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden birisi olmuştur. Biz de güzel Kocaeli’mizin daha huzurlu, daha mutlu, daha yaşanabilir bir şehir olması için, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için projelerimizi uzun vadeli olarak planlıyor ve hayata geçiriyoruz. İşte Darıca Millet Bahçesi’de bunun en güzel örneklerindendir” ifadelerini sarf etti.

BAŞKAN, GENÇLERİN VİZYON ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Türk ekonomisinin önemli bir bölümünü elinde bulundurması nedeniyle sürekli olarak göç alan Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla da geleceğe daha dinamik bir şekilde hazırlanıyor. Gerek altyapı gerekse üst yapı projelerinin yanı sıra gönül belediyeciliğini de ihmal etmeyen Başkan Büyükakın, Darıca Millet Bahçesi’nde hemşerileriyle dolu dolu bir gün geçirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay’ın da yer aldığı birliktelikte, vatandaşların kente dair önerilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, gençlerle de özel ilgilendi. Gençlerle sohbet eden, vizyon önerilerini dinleyen, onların penceresinden kente bakan Başkan Büyükakın, çevre ve yeşil alan miktarlarının artması yönünde ki politikaları konusunda da vatandaşlara bilgi aktardı. Daha güzel parkları yapmak için de çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “2004 yılında 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarımız bugün itibariyle tam 25 milyona yaklaştı. Bu rakamların daha yukarılara çıkması içinde özel bir gayretimiz var” şeklinde açıklama yaptı.

“DÜNYADA ARTIK ÜLKELER DEĞİL, ŞEHİRLER YARIŞIYOR”

Başkan Büyükakın,“Marmara Hepimizin, İzmit Körfezi Hepimizin” diyerek Kocaeli’nin doğasına, yeşiline, denizine hep birlikte sahip çıkmalıyız” vurgusunu da yaptı. Vatandaşlarla olan sohbetin de Başkan Büyükakın, “Dünyada artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bu nedenle çok çalışmak ve halkımızın hak ettiği projeleri ve eserleri yapmak için çalışıyoruz” dedi. Halkımızla olan gönülden gönüle bağlarımızın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Tabi eser ve hizmet siyasetimizde ki enerjimizle gücümüzü aziz hemşerilerimizden alıyoruz. Çalışma üzerine hayatımızı ve tüm işlerimizi kurgularken diğer bir taraftan halkımızla olan gönülden gönüle bağlılığımızı da güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan sevgi ve muhabbeti bizleri son derece mutlu ediyor. Tabi bununla birlikte daha çok çalışmamız için sorumluluklarımızı bize hatırlatıyor. Çok şükür göreve geldiğimiz günden beri milletimiz için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRİYORUZ”

Büyükakın, Darıca Millet Bahçesini gezerek vatandaşlarla keyifli sohbetlerde gerçekleştirdi. Darıca Millet Bahçesi’nde gençlerle dünyadaki iklim değişikliğinin kötü sonuçlarını üzerine sohbet eden Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “İklim değişikliğinden kaynaklanan ve kaynaklanacak sorunların ortadan kaldırılması için hemen özellikle G7 ülkelerinin çok büyük kararlılıkla harekete geçmesi gerekiyor. İklim değişikliğinin çözümü noktasında Türkiye’nin çalışmaları önemlidir ancak elbette yeterli olmayacaktır. Çünkü bu dünyanın ortak sorunudur. Ancak yerelde bizler bu soruna karşı üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Daha çok yeşil alan ve ormanlaştırma alanında ekiplerimizin yoğun bir gayreti var” dedi.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ BİR KONU”

Başkan Büyükakın, “Altını çizerek söylüyorum ki İklim Değişikliği ve Küresel Isınma G7 ülkelerinin refahından daha önemlidir. Net bir şey var. Dünya’nın İklim Değişikliği ve Küresel Isınma sorunu var. Bunun oluşmasında G7 ülkelerinin büyük etkisi var. Türkiye olarak yerelde Kocaeli olarak bu sorunla mücadele de üzerimize düşeni yapıyoruz. Vurgulamak adına bir kez daha diyorum ki İklim Değişikliği ve Küresel Isınma G7 ülkelerinin refahından daha önemlidir. Bu ülkeler artık daha fazla sorumluluk almalı, İklim Değişikliğinin getirdiği problemlere karşı sözde değil özde bir mücadele yapmaları gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı. Gençler ve vatandaşlar, İklim değişikliği başta olmak üzere küresel ısınma noktasında büyük farkındalığa sahip olan Başkan Büyükakın’a hizmetlerinin yanı sıra bir kez daha teşekkür ettiler.