Milas'ta 750 hayvan kapasiteli büyük proje

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine kurulacak 750 hayvan kapasiteli Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evi’nin yapımına son kontrollerin ardından en kısa sürede başlanacak.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin hiçbir ilçesinde olmayan, hayvanlar için doğal yaşam hizmeti sunacak Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evi’nin proje çalışmaları tamamlandı.

Son kontrollerin ardından en kısa sürede yapımına başlanacak proje, yapım aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte 20 bin metrekare arazi üzerine kurulmuş büyük bir kompleks olarak hizmet verecek.

Toplam 3 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Evi; yüz hayvan kapasiteli kedi köpek parkı, yüz hayvan kapasiteli doğal yaşam parkı, çocuk parkı, otuz hayvan kapasiteli hayvan sahiplendirme alanı gibi birçok fonksiyonel üniteyi de içerisinde barındıracak.

HAZİNE'DEN TAHSİS İŞLEMİ GECİKTİRDİ

Ülkemiz genelinde ilçe belediyesi tarafından yönetilecek en büyük hayvan barınağı olma unvanına sahip 750 hayvan kapasiteli yeni hayvan barınağı projesi hakkında bilgi veren Başkan Tokat, söz konusu projede Hazine’den tahsis işleminin çok uzaması nedeniyle gecikme yaşandığıı belirterek, "Yaşanan tüm bu gecikmelere rağmen projenin en kısa süre içerisinde uygulamasına başlamak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yeni barınak projemiz; içerisinde uyuz parazit ünitesi, kırık-çıkık ünitesi, tehlikeli hayvan kısmı, yaşlı-güçten düşmüş hayvan kısmı, yavrulu anne köpek bakım alanı, ilk müşahede ve karantina birimleri, yavrulu anne kedi kısmı, kedi operasyon birimi, hayvan sahiplendirme kısmı, ameliyat sonrası bakım, köpek parkı, kedi parkı, doğal yaşam parkı ve hayvan mezarlığının bulunduğu 750 kapasiteli büyük bir hayvan hastanesi işlevi görecektir" diye konuştu.