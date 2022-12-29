Milas Şehir Tiyatrosu 32 yaşında

Muğla'da köklü bir geçmişi olan bugüne kadar sayısız tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan Milas Belediye Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) 32. yaşını düzenlenen yemekle kutladı.MUĞLA (İGFA) - 1989 Mart ayında temelleri atılan, insanları kültür ve sanatın tüketicisi olmaktan çıkartıp bizzat üreticisi yapmak amacıyla yola çıkan ve 17 Mart 1990 tarihi itibariyle çalışmalarına başlayan Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurucu kadro ve geçmişten bugüne oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin katılımıyla düzenlenen yemekle kuruluş yıldönümünü kutladı.

Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen kutlama yemeğinde günün anısına 32. yıl pastası kesildi. Müzik eşliğinde şarkılar söyleyen ekip eski günleri de yad etti.

Kutlama etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, MİŞTİ için emek veren herkese yürekten teşekkür ederek, "MİŞTİ'nin 32. kuruluş yıldönümü kutluyor, sahne ışıklarının hiç sönmemesini diliyorum. MİŞTİ’ye ve Milas’a kazandırdıkları için bugün aramızda olmayan Milas Şehir Tiyatrosu kurucusu Nebi Uslu hocamıza teşekkür ediyor, kendisini rahmetle anıyorum” dedi.