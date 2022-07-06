MHP'den Başkan Zolan’a ziyaret

MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve yeni yönetimini ağırladı. Ziyarete MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Eskin, MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı. MHP Pamukkale İlçe Başkanı Yılmaz, yeni yönetimleri ile birlikte nezaket ziyaretine geldiklerine ifade ederek, “Genel Başkanımızın onayı ve oluruyla yeni bir yönetim teşekkül ettik. Kıymetli İl Başkanımızla birlikte ilk ziyareti Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak size yapmak istedik” dedi. Denizli’de Cumhur İttifakını başarılı kılma yolunda çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, “Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. MHP Denizli İl Başkanı Garip ise Başkan Zolan’a verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek, “Pamukkale İlçe Başkanım ve teşkilatımız adına bu nazik kabul için çok teşekkür ediyorum. Allah, bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir süre önce göreve başlayan MHP Pamukkale İlçe Başkanı Yılmaz ve yeni yönetiminde başarılar diledi. Başkan Zolan, “İnşallah yeni görevleriniz ilçemize, şehrimize, Milliyetçi Hareket Partimize, Cumhur İttifakımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah’ım başarılı eylesin, yolunuzu açık etsin. Ziyaretinizden ziyadesiyle memnun oldum" diye konuştu. Millete hizmet yolunda bir ve beraber olarak çalıştmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza hep birlikte sahip çıkarak, Allah’ım yolumuza devam etmeyi nasip etsin" dedi.