Mezuniyet dönüşü Bilecik'te kaza: 2 yaralı

Antalya’daki mezuniyet töreninden dönen aile Bilecik’te kaza yaptı. Kazada yaralanan iki kişi itfaiye ekiplerince güçlükle kurtarıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik-Antalya D650 Karayolu'nda Erşan et yakınlarında yaşandı.

Sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden Hakan Ç. idaresindeki 34 YL 8978 plakalı otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından yol kenarındaki hendeğe uçtu.

Kaza dolayısıyla otomobilde sıkışan sürücü Hakan Ç. ve yanındaki eşi Pazaryeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan sürücü Hakan Ç.’nin Antalya’da oğlunun mezuniyet töreni sonrası İstanbul’daki evine döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.