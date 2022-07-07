Mezarlıklarda bayram temizliği

Afyonkarahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda genel temizlik çalışması yürütüyor. Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında yer alan Bayraktepe ve Kocatepe Mezarlığı’nda mıntıka temizliği yapıldı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yılda Afyonkarahisar Belediyesi bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı. Yıl boyunca düzenli olarak yapılan mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştıran Temizlik Ekipleri, vatandaşların ahirete intikal eden yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için şehrimizdeki iki mezarlıkta geniş çaplı temizlik çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında önce mezarlık alanında bulunan çöpler toplandı. Ardından mezarlıklardaki tüm yollar temizlendi, yıkandı. Mezarlıkların içerisinde bulunan yabani otları temizleyen ekipler, çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getirdi.

‘Temiz çevre temiz şehir’ şiarı ile ekiplerimizin Afyonkarahisar genelinde temizlik, çevre düzenleme ve bakım gibi çalışmaları belirlenen periyotlarda sürecek.