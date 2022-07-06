Mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor. Büyükşehir ekipleri kent genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.ANTALYA (İGFA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki mezarlıkları bakıma aldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mezarlıklarda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bakım onarım çalışması yapan ekipler, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Arife günü ve Kurban Bayramı’nda yapılacak kabir ziyaretleri için hazırlıklar sürerken, vatandaşlara ücretsiz verilecek çiçek ve fidanların dağıtımı için hazırlıklar da yapılıyor.