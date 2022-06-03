Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir’den dünyaya seslendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir’de Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, Pençe-Kilit Harekatı'yla ilgili “Teröristleri Kızey Irak’tan temizliyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP MKYK Üyesi Ahmet Ulupınar ve BBP İl Başkanı Salim Acabay ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe-Kilit Harekatı'yla teröristleri Kuzey Irak’tan temizleyeceklerini söyledi.

Yapılan operasyonlarla sadece teröristleri temizlemekle kalmadıklarını, Irak halkına da katkı sağladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, savaşın kimseye faydası olmadığını, tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı’nın sadece seçim dönemi değil, her zaman sahada olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, “Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantımızda dava arkadaşlarımızla biraraya geldik. Bizleri her seferinde aynı samimiyet ve coşkuyla misafir eden teşkilatımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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