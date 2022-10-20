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MESKİ, yoğun yağışlara karşı önlem alıyor

Yerel 20.10.2022, 14:15
MESKİ, yoğun yağışlara karşı önlem alıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış hazırlıklarına tüm ilçelerde hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar sayesinde yoğun yağışlarda yaşanabilecek olası su baskınları ve taşkınların önüne geçiliyor.MERSİN (İGFA) - MESKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış aylarına ve yoğun yağışlara karşı tüm ilçelerde yağmursuyu hat ve ızgara temizliklerine ara vermeden devam ediyor. Yağmursuyu ızgaraları ve kollektör hatlarını temizleyen MESKİ ekipleri, yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı önlemler alıyor. Bu sayede olası yağmursuyu göllenmelerinin ve beraberindeki mağduriyet sorunlarının yaşanması önleniyor.

13 ilçede yağmursuyu ızgaraları ve kollektör hatlarının temizlikleri yapıldı

MESKİ, 2022 yılında Mersin’in tüm ilçelerinde yaklaşık 110 bin metre yağmursuyu hattı ve 16 bin 266 adet ızgara temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 121 mahallede, yaklaşık 28 kilometre yağmursuyu hat temizliği ile 9 bin 49 adet ızgara temizliği çalışması yapıldı. Anamur ve Bozyazı’da 12 mahallede yaklaşık 9 kilometre yağmursuyu hat temizliği ile 722 adet ızgara temizliği, Erdemli’de 14 mahallede yaklaşık 6 kilometre yağmursuyu hat temizliği ile 300 adet ızgara temizliği, Silifke’de 10 mahallede yaklaşık 17 kilometre yağmursuyu hat temizliği ile 437 adet ızgara temizliği, Mut ve Gülnar’da 9 mahallede yaklaşık 345 metre yağmursuyu hat temizliği ile 135 adet ızgara temizliği çalışması tamamlandı. Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki 46 mahallede ise yaklaşık 49 kilometre şebeke temizliği ile 5 bin 623 adet ızgara temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

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