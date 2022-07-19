Mersin’de yaylalara ek otobüs ve ek sefer

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, yaylalara olan otobüs ve sefer sayılarını artırdı. Toplam 52 otobüsün hizmet verdiği kırsal mahalle ve köylerine giden otobüsleri kullanan vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde son 3 yılda alınan yeni otobüslerle Mersin’in 2029 yılına kadar otobüs ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi’nin, yaylalar için uygulamaya koyduğu ek seferler ve arttırılan otobüs sayısı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından yaylalara ulaşımın özel araçlarla daha da zorlaştığını belirten vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaylalara giden toplu taşıma hatlarında otobüs sefer sayısını arttırmasından ve ek sefer düzenlemesinden mutlu olduklarını söylediler.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Şefi Sertaç Açıkbaş "Yaz mevsiminin gelmesi sonucu vatandaşlarımızın bu bunaltıcı havalarda şehir merkezinden yaylalara gitmesi ile birlikte, yeni düzenlemeler yaptık. Envanterimizde toplamda 299 aracımız var. Bu araçlardan 52'sini yaylalarımızda görevlendirdik. Örneğin 118 numaralı Ayvagediği hattımızda kış mevsiminde toplam 3 araçla 18 sefer yapılıyorken, şu anda 4 araç ile 28 sefer yapılıyor. Kepirli hattımızda kış mevsiminde 1 araçla 8 sefer düzenliyorduk, şu anda 2 araçla 14 sefer düzenliyoruz. 154 numaralı Tepeköy hattımızda 2 araçla 8 sefer düzenlenirken, şu anda 3 araçla 16 sefer düzenlemeye başladık. Ayrıca Erdemli’nin Avgadı Yaylası’na daha önceden toplu taşıma ulaşım hizmetimiz yoktu. Bu yıl oraya da hattımızı açtık. Özellikle Erdemli'de yaşayan vatandaşlarımızın sık kullandığı bu yayla için, şu anda 2 araçla 15 sefer düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ayşe Erdoğan sefer ve otobüs sayısının artırılmasının sıcak yaz günlerinde çok güzel ve önemli olduğunu belirterek "Otobüsler önceden çok kalabalıktı. Şu an otobüs ve sefer sayısı artırıldıysa çok memnun oluruz, çok rahat ederiz. Bizim önceden arabamız vardı, kullanıyorduk. Ancak pahalılık yüzünden satmak zorunda kaldık. Allah razı olsun Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden. Belediyemiz Mersin'in içinde de çok güzel işler yapıyor" dedi.

Başkan Vahap Seçer ve ekibinin göreve başladığı günden itibaren çok güzel çalışmalara imza attığını söyleyen Elmas Çontar ise "Çok güzel bir çalışma. Mersin Büyükşehir Belediyesi çok güzel çalışıyor, Allah razı olsun. Başkanımızdan çok memnununuz. Çok saygılı ve sevgili bir ekip var. Benim engelli kartım var, binip kullanıyorum. Kartım yanımda olmasa bile çok güzel şekilde otobüslerle seyahat edebiliyorum. Her yere ulaşmak artık kolay oldu" diye konuştu.

Mahmut Çimen isimli emekli bir vatandaş ise yapılan tüm hizmetlerden memnun olduğunu belirterek "Bu hizmetten de çok memnunum. Ben sağlık sorunlarım nedeni ile otobüsleri her gün kullanmıyorum. Ancak çok memnunum. Belediyemizin hizmetleri çok güzel" şeklinde konuştu.

Ek otobüs ve sefer sayılarında artışa gidilmesinin vatandaşlar için çok önemli olduğuna dikkat çeken Sezai Babaoğlu isimli yurttaş ise "Vatandaş olarak iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Vahap başkanımızdan memnunum. Ayvagediği’nde su sorunumuzu da çözdü. Allah razı olsun kendisinden, canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayvagediği halkı olarak başkanımızdan çok memnununuz" ifadelerini kullandı.

Sık sık Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri ile Mersin'den Ayvagediği'ne yolculuk yaptığını belirten Mustafa Karacanoğlu ise "Bizler belediyeye yardımcı olacağız ki, o da bize hizmet verecek. Biz onları halka hizmet için seçiyoruz, onlar da halk için mücadelesini devam ettirecek. Başkanımızdan da memnunuz, otobüslerden de. Bundan iyisi olamaz" dedi.