Mersin’de öğrenci yurtları sorunu masaya yatırıldı

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü içerisinde gerçekleştirilen Genç Ofis açılışının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin ili ‘Öğrenci Yurtları Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık etti.MERSİN (İGFA) - Mersin Üniversitesi Rektörlük binası toplantı salonunda Bakan Kasapoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra, Milletvekilleri Hacı Özkan ile Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Aydın, Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şehnaz Şahin, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Sosyal İlişkiler Ve İletişim Daire Başkan Vekili Ali Güneş, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Vekili Süleyman Şahin, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir katıldı.

Mersin il genelinde bulunan yurtlar ve yapımı devam eden yeni yurt yatırımları ile bundan sonraki süreçte hayata geçirilecek yatırım projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı, muhtelif kararlar alındı.