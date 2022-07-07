Mersin yollarına bayram erken geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, kentin birçok noktasında yol ve asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Merkezde ve kırsalda yoğun bir çalışma temposuna giren ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlere göre belirli bir plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Toroslar ilçesine bağlı bozuk zeminli caddelerin düzeltilmesi talebi üzerine harekete geçen ekipler, Kurban Bayramı öncesinde çalışmaları tamamladı.

MERSİN (İGFA) - Ekiplerin çalışma programında yer alan ilçelerden biri olan Toroslar’da; yayla nüfusunun yoğun olduğu Gözne’ye bağlı Kurtuluş, Şıhbağı ve Kibar Ali Atıcı Caddeleri’ni kapsayan ve altyapı çalışması sonrası yoğun bozulmaların olduğu 2 bin 500 metre uzunluğundaki alanda önce asfalta hazırlık çalışması yapıldı. Zemin hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından çift kat sathi kaplama asfalt çalışması yapan ekipler, vatandaşın talepleri doğrultusunda yol, yapım bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Gözne Mahallesi Muhtarı Şevket Taşkın, Kurtuluş Caddesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Buranın önce altyapısı yapıldı, şimdi asfaltı döküldü. Asfaltımızı Sayın Vahap Seçer Başkanımız söz vermişti. Verdiği sözü de tuttu, Kurban Bayramı’na kalmadı, asfalt döküldü. Çok güzel işler yapıyorlar. Halkımızın biraz sabretmesi gerekiyor. Kanalizasyondan dolayı biraz tozuyordu falan ama ‘gülü seven dikenine katlanacak’ diye bir atasözü var. İnşallah en kısa zamanda o tamamlanan yerlerin de asfaltı dökülecek” dedi.

Başkan Vahap Seçer’in daha önce mahallelerini ziyaret ettiğini ve toz şikayetlerini ilettiklerini aktaran Taşkın, “O zaman burası çok berbat bir şekildeydi. Buranın 2-3 metre derinliğine altyapı boruları döşendi. Şimdi rahat ediyoruz. Asfaltı döküldü. Tozdan, topraktan her şeyden kurtulduk. Temiz, foseptik kokmayan bir Gözne’ye kavuştuk. Allah’a çok şükür. Şimdi şu anda kanalizasyon çalışmamız devam ediyor. Zaten burası 1-2 sene sürecek. Şu anda Yeşilyurt semtinde çalışılıyor. Burası bitti. Burası isale hattıydı zaten. Yani arıtma tesisine giden yoldu. Sağ olsun başkanımız çalışıyor. Zaten Gözne’yi de bizden iyi bilir. Yani ben muhtarım ama, benden de daha iyi biliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.