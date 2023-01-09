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Mersin yolları pırıl pırıl oldu

Yerel 09.01.2023, 10:30
Mersin yolları pırıl pırıl oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz ilçesine bağlı Abdi İpekçi Caddesi'nde tamamladığı altyapı ve yol çalışması, vatandaşlardan büyük beğeni aldı.MERSİN (İGFA) - Tamamlanan yol çalışmalarını değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nde Kalite Kontrol Şefi olarak görev yapan Jeoloji Mühendisi Serkan Bayazıt, “Abdi İpekçi Caddemizde altyapı çalışmasının akabinde, gerekli asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açtık. Diğer ilçelerimizde olduğu gibi, bu caddelerimizi de aynı kalitede yaptık. Her daim vatandaşlarımız için görev almaktayız, hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Dikilitaş Mahalle Muhtarı Yaman: “Çocuklar okula giderken çizmelerini çekmeden gidemiyordu”

Çalışmayı, “Çok güzel” ifadesiyle yorumlayan Dikilitaş Mahalle Muhtarı Mahmut Yaman, “Yağmur her yağdığında buralar su altında kalıyordu. Yağmursuyu giderleri için iyi çalıştılar. Yolumuz da gerçekten çok güzel oldu. Abdi İpekçi Caddesi ve 138. Cadde, ikisi de süper oldu. Ben bugüne kadar böyle güzel bir asfalt görmedim. Daha önce yağmur yağdığı zaman vatandaşlar yukardaki camiye, çocuklar da okula giderken çizmelerini çekmeden gidemiyordu. Şu anda yağmur yağdığı zaman su, giderlerden akıp gidiyor” diye konuştu.

Çay Mahallesi Muhtarı Akyol: “30 senedir Mersin’deyim, böyle güzel çalışma görmedim”

Altyapı ve yol çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, “3 dönemdir muhtarlık yapıyorum. 30 senedir Mersin’deyim, böyle güzel bir çalışma görmedim. Vahap Başkanıma teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın ne istekleri olduysa yerine getirdi” dedi.

Çilek Mahallesi Muhtarı Tomak: “Pozcu’daki çalışmanın aynısını burada da gördük”

Abdi İpekçi Caddesi’nin, 10’a yakın mahallenin kullandığı yoğunluklu bir cadde olduğunu vurgulayan Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak, “Nüfus olarak ortalama 40 bin kişiye hitap eden bir yer. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya el attı. Burası bizim için daha önce, içinden çıkılmaz bir yoldu. Belediye Başkanımız, burayı ötekileştirmeden yaptı” ifadelerini kullandı. Yolun kalitesini de değerlendiren Tomak, “Çok adil, harika bir iş yaptılar. Pozcu’da, Mezitli’de yapılan çalışmanın aynısını, biz burada da gördük. Aynı kalitede asfaltımız döküldü. Yollarımız ve kaldırımlarımız da harika oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, hiç kimseyi ve hiçbir yeri ötekileştirmeden çalışan, sosyal belediyecilik anlayışı geniş bir insan. Çilek Mahallesi halkının, bu konuda kendisine çok olumlu düşünceleri var” diye konuştu.

Vatandaşlar: “Otobanda olmayan yolları, Çilek Mahallesi’ne yaptılar”

8 senedir caddede esnaf olduğunu belirten Hasan Ayhan, “Eskiden burada su birikiyordu. Yağmur yağdığı zaman, kahvenin içine kadar geliyordu. Yol yapıldıktan sonra sıkıntı kalmadı. Su kayıp gidiyor. Yolumuz güzel. Allah, Başkanımızdan bin kere razı olsun” dedi.

35 yıl önce Adıyaman’dan Mersin’e göç edip Çilek Mahallesi’ne yerleştiklerini söyleyen esnaf Cihan Özer ise, “Çok belediye gördüm, ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, gerçekten mahalleye çok değer veriyor. Otobanda olmayan yolları Çilek Mahallesi’ne yaptı. Hayal bile edemezdik. Bize değer veriyor. İnsan, değer veren bir belediye başkanı görünce mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.

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