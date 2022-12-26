Mersin yeni yıla ışıl ışıl giriyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen yeni yıl çalışmalarında, Mersin’in 13 ilçesinde cadde, bulvar ve kavşaklara ışıklar ve yeni yıl temalı figürler yerleştirildi. Yeni yıl temalı figürler arasında; çam ağacı, hediye çorabı, noel arabası, kardan adam, geyik, yeni yıl kurabiyeleri, hediye paketleri ve yeni yıl şekerlemeleri yer alıyor.MERSİN (İGFA) - Yeni yıl temalı figürleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı atölyede bulunan ustalar yapıyor. 2019 yılından bu yana yeni malzeme kullanmadan, mevcut malzemeleri revize ederek her yıl yeni bir konsept oluşturan ekipler, böylece hem tasarruf sağlıyor, hem de atık malzemeleri yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Savrun: “Kentimiz 2023 yılına ışıl ışıl girecek”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda Rekreasyon Uzmanı olarak görev yapan Pınar Savrun, “Kentin ana arterleri başta olmak üzere, 4 merkez ilçede ve diğer bütün ilçelerimizde yılbaşı süslemelerimiz bitti. Kentimizin 2023 yılına ışıl ışıl ve renkli girmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kullanılan ahşap süslerin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın atölyesinde üretildiğini aktaran Savrun, “Kendimiz üretim yapıyoruz. 2019 yılından beri aynı malzemeleri kullanıyoruz. Ayrıca atık malzemelerden de üretim yapıyoruz. Sadece bazı revizeler yaparak devam ediyoruz. Elimizde olan mevcut malzemelerin üzerine, atık malzemelerden ürettiğimiz ürünleri ekliyoruz. Renklerini değiştiriyoruz, boyama yapıyoruz, tasarımlarını değiştirerek kavşaklara ve önemli noktalara yerleştiriyoruz. Mersin’i yılbaşına rengarenk ve ışıl ışıl hazırladık” ifadelerini kullandı.