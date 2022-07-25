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Mersin yangınlarına nefer olacak
Yerel 25.07.2022, 08:10
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kuyucak Mahallesi Orman Yangın Havuzu’nda incelemelerde bulundu.MERSİN (İGFA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Arslanköy ziyaretleri kapsamında Kuyucak Mahallesi Orman Yangın Havuzu’nda incelemelerde bulundu.
Bin 200 ton su kapasiteli Orman Yangın Havuzu’nda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Arslanköy Orman İşletme Şefi Metin Yiğit’ten bilgiler aldı.
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