Mersin Valisi komando taburunda

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki programı kapsamında Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığı’nı ziyaret etti.MERSİN (İGFA) – Mersin Vali Pehlivan Akkuyu NGS Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Akkuyu NGS içerisinde konuşlandırılmış olan ve daimi hizmet binalarının inşaatı devam eden Tabur Komutanlığı ziyaretinde Vali Pehlivan’a Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu da eşlik etti.

Vali Pehlivan, devam eden çalışmalar ile yürütülen faaliyetler hakkında İl Jandarma Komutanından ve Tabur Komutanından bilgiler aldı.