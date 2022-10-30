Mersin'de LC MSMS cihazı ile kapsam genişliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı, devreye aldığı LC MSMS cihazı (sıvı kromatografi-kütle spektrometresi) ile kapsamını genişletmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı; sürekli kendini geliştiren, yeniliğe açık vizyonu ile son teknolojiyi vatandaşların kaliteli suya ulaşması için kullanıyor. Laboratuvara yeni kazandırılan LC MSMS cihazı sayesinde 45 adet yeni parametre analizleri yapılıyor. İçme suları, kaynak ve yüzeysel sularda zirai ilaç, pestisit ve toksin analizinde kullanılan bu cihaz yardımıyla “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik” ve “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilen limit değerlerinde uluslararası metotlar kullanılarak analizler gerçekleştirilmeye başlandı. TÜRKAK denetiminde bu parametreleri akreditasyon sertifikası kapsamına dâhil etmeyi hedefleyen MESKİ, laboratuvar güvenilirliğini bir kez daha ispatlıyor.