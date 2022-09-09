Mersin'de 26 dönüm orman arazisi yok oluyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, orman yangınlarının devam ettiği Gülnar ve Silifke ilçelerine giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bölge halkının acısını paylaşan Başkan Seçer, çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.MERSİN (İGFA) - Çalışmaları yakından takip eden Başkan Seçer, Gülnar Büyükeceli’de başlayan ve Silifke Yeşilovacık’a kadar inen yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Seçer ilk olarak, Silifke’nin Hırmanlı Mahallesi’ne, oradan da Gülnar’ın Büyükeceli Mahallesi’ne geçerek, hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla mücadelede görev alan ekiplere de çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Seçer, bölge halkının yanında oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleri ile seferber olduğu yangın bölgesinde, çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve çevre illerden gelen destek itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, yaklaşık 6 ay önce köpük tankı aparatı takılarak, bu tür yangınlarda yangın söndürme aracına dönüşen Mersin genelindeki TOMA’lardan da, yangın ile mücadelede faydalanıldı.

Büyükşehir, tüm ekiplerini bölgeye seferber etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen Mobil Mutfak Tırı’nı da gezen Başkan Seçer, 1 Ekmek 1 Çorba aracının bulunduğu bölgede de incelemelerde bulundu. Emniyet güçlerine, sağlık ekiplerine ve itfaiye erlerine kolaylıklar dileyen Başkan Seçer, daha sonra yangından kısmi olarak etkilenen Pinepark Otel’e geçti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Silifke Hırmanlı’da yer alan AFAD’ın Mobil Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Seçer, Yeşilovacık’ta da vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, son olarak ise Gülnar Büyükeceli’de yer alan Orman İşletme Müdürlüğü Büyükeceli Yangın İlk Müdahale Ekibi binasında, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ile bir araya geldi.

“Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için üstün bir gayret gösterildi”

Başkan Seçer, Gülnar’da yangın ile ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulunarak, “Geçen yıl da bu tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün birimler kendi alanlarında, sorumluk alanlarına müdahale ediyorlar, ama sorumluluk alanımız olmayan yerlere de bizler belediyeler olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Yerleşim yerleri ve köyler belediyelerin sorumluluk alanları. Orman yangınının bu yerlere sıçramaması için, arkadaşlarımız üstün gayret sarf ediyorlar. Dün sabah başlayan yangın, akşam saatlerinden sonra rüzgarın da etkisiyle şiddetlendi. 11 il ve ilçeden gelen takviye ekipler, belediyemizin ve Orman Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarına katkı sundular. Bu çalışmalar sabaha kadar devam etti ve halen de devam ediyor” dedi.

“Rüzgarın esiş yönü ve şiddeti süreci etkiliyor”

Yangın bölgesinde sabah saatlerinden bu yana incelemelerde bulunduklarını anlatan Başkan Seçer, “Yangın bölgesindeyiz. Sabahtan bu yana yaptığım incelemelerde gördüğüm, Hırmanlı Mahallemiz büyük bir tehlike atlatmış. Yangın, yerleşim yerine kadar gelmiş, ancak itfaiyenin üstün gayreti, yangının evlere sıçramasını önlemiş. Yangının çıkış noktası, şu anda nükleer santral inşaatının da sürdüğü yer olan Büyükeceli. Büyükeceli’nin yerleşim yerinin hemen kıyısına kadar ilerleyen yangın, yine orada da alınan önlemler ve üstün çabalarla konutlara sıçramamış. Yine bu bölgede önemli bir nokta Yeşilovacık Büyükeceli arasında Pinepark adında büyük bir otel var. Orayı da inceledim, gerçekten çok büyük bir tehlike atlatılmış. Ekipler hem havadan, hem karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Fakat, rüzgârın esiş yönüne bağlı olarak, ateş de yön değiştiriyor ve sıçrama ihtimali çok yüksek oluyor” ifadelerine yer verdi.

Başkan Seçer, yangına müdahale esnasında yaralanan personele de geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bazı personeller yaralandı. Yaralanan personellere acil şifalar diliyorum. Tabi insan hayatı kaybolmadı, ama can kaybı yok diyemeyiz. Çünkü ağaç da bir canlı, içindeki börtü böcek, hayvanlar da her biri birer canlı. Dolayısıyla üzüntü verici bir durum” diye belirtti.

“Tüm Mersinimize geçmiş olsun”

Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yayıldığını ifade eden Başkan Seçer, son olarak şunları söyledi:

“Mersin orman bölgesi ve sıcak bir bölge. Dolayısıyla yangın ihtimalinin çok yüksek olduğu bölgelerin başında geliyor. Yangın da yaklaşık 26 bin dönümlük bir alanda meydana geliyor. Tüm Mersinimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”