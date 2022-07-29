Merdivenaltı hurdacılara fırsat verilmiyor

Elazığ Valiliği, geçtiğimiz günlerde kontrolsüz hurda ve kağıt toplama faaliyetlerini önlemek amacıyla mücavir alan sınırları içerisindeki hurda ve atık malzeme toplayıcılarına Elazığ Belediyesi’nden yelek ve yaka kartı alma şartı getirmişti.

ELAZIĞ (İGFA) - Genelge kapsamında Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan hurda ve atık malzeme toplayıcılarına, gerekli incelemelerin ardından imzaladıkları taahhütname sonrasında yelek ve yaka kartları verilmeye başlandı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Şehir genelinde huzur ve güven ortamının oluşması, suçların önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin tahsis edilmesi amacıyla düzenlenen genelge kapsamında; çöplerden kâğıt, plastik malzeme ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimini sağlayan kişilere faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yaka kartı ve yelek verilmeye başlandığı belirtilerek genelgenin titizlikle uygulandığı kaydedildi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile il emniyet personellerinin genelge hükümlerine uyulup uyulmadığını birlikte takip edeceği uygulamada, düzenli olarak kontrollerin gerçekleştirileceği vurgulanarak kaçak faaliyet yürüten hurda ve atık toplayıcılarına yasal müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.