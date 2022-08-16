Menteş yürüyüş yolunda sona doğru

Milas Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Milaslıların spor yapmak için de kullandığı Menteş Yürüyüş Yolu’nda Belediye tarafından sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, “Milas İçin Aşkla” sloganıyla kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirdiği çalışmalarla oldukça önemli hizmetleri hayata geçiren Belediye’ye bağlı ekipler, Milas’ın birçok noktasında çalışmalarını gerçekleştiriyor. Son olarak Menteş Mahallesi’nde bulunan yürüyüş parkurunda çalışmalarına devam eden ekipler, bölgenin genel stabilizasyon işlemini tamamladıktan sonra beton dökme işlemini de tamamlamak üzere. Kauçuk zemin kaplama işleminin de tamamlanmasıyla birlikte yürüyüş yolu, oldukça modern bir görünüme kavuşacak.

“Milas’ımız İçin Çalışıyoruz”

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas için hizmet etmeye gece gündüz devam edeceklerini aktardı. Başkan Tokat, “Menteş Mahallemizde bulunan yürüyüş yolumuzu daha kullanışlı, daha güvenli ve daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yenileme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yürüyüş parkurumuzu değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.