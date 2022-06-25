Mehmet Özhaseki, Harput’u ziyaret etti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, dün akşam Harput’ta bir dizi incelemelerde bulundular.

ELAZIĞ (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Elazığ Belediyesi tarafından Harput’ta yürütülen çalışmaların tarihi kentin gelecek yolculuğu açısından takdir uyandırdığını kaydetti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Harput gezisi sırasında Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde çini eğitimi alan kursiyerler tarafından açılan sergiyi gezdi. Sunguroğlu Konağı’nda hizmete sunulan Harput Sergi Salonu’nda açılan sergiyi gezen Özhaseki, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ziyaret sırasında Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi, Harput Konukevi, Hoca Hasan Hamamı restorasyonu, tarihi yapılara ilişkin restorasyon çalışmaları başta olmak üzere tarihi kentin gelecek yolculuğuna değer katan çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından şehir vizyonuna değer katan çalışmalar başta olmak üzere Harput’ta yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN HARPUT’A ÖZEL İLGİ

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katılmak üzere Elazığ’da bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Muş Belediye Başkanı Feyad Asya, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de dün akşam Harput’u gezdiler. Elazığ Belediyesi tarafından Harput’ta gerçekleştirilen çalışmaların hayranlık verici olduğunu ve tarihi kentin atmosferine hayran kaldıklarını belirten Belediye Başkanları şehrin turizm potansiyeline değer kazandıran Balakgazi Parkı Harput Cam Seyir Terası’nda bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler.