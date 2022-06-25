Mehmet Ersoy Hakkari’de

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari Belediyesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.HAKKARİ (İGFA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari Belediye Başkanı İdris Akbıyık’ı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve beraberindeki heyetle birlikte, yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.