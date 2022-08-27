Mega projeler Ordu'yu uçuracak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde projelendirilen ‘Ordu Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’ projesi için ilk adımlar atıldı.ORDU (İGFA) - Ordu’nun tarım ve hayvancılık merkezi olmasına yönelik Başkan Güler’in girişimleri ile geliştirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Ordu Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’ projesi için ilk toplantı gerçekleştirildi. Karadeniz Bölgesi’nin mega projesi olarak nitelendirilen çalışma için Ordu Büyükşehir Belediyesinde çeşitli bakanlık temsilcileri ve ilgili kurum yetkilileri bir araya geldi.

“SADECE ORDU İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE OLACAK”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Ordu Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi projesinin sadece Ordu için değil, Türkiye için de önemli bir proje olacağını söyledi. Bu proje ile istihdama da büyük oranda katkı sağlayacaklarını aktaran Başkan Güler, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Ordu’muz için önemli bir karar alacağız. Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor, aslında kararın büyük çoğunluğu alındı. Sadece Ordu için değil, Türkiye için de çok önemli bir proje olacak. Çünkü tarım ve hayvancılık gıda güvenliği açısından da en önemli konularından bir tanesi. Ordu’muz daha önceden çok büyük bir tarım zenginliğine sahipti, özellikle hayvancılık açısından. Bilhassa da Mesudiye’nin DNA’ları hayvancılığa çok uygun. Bildiğim kadarıyla da Osmanlı döneminde sarayın bütün etleri Mesudiye’den gidermiş. İlçemizin böyle bir geleneği, kültürü de var. Tüm bunları düşünerek pandemiden önce çalışmaları başlatmıştık. Sağ olsunlar Tarım Bakanımızda, Cumhurbaşkanımızda bu projeyi uygun gördüler. Biz bu zamana kadar belediye olarak 2 bin 600 baş hayvan dağıttık. Bunlar manda, jersey ineği, Karakaya koyunu, Halep Keçisi ve kanatlılar gibi. Bunların hepsi bizim için bir zenginlik oldu. Bugünkü toplantımızın ana unsuru da Mesudiye’deki ihtisas bölgesi için toplanmak oldu. Bu proje için yer de seçildi. Büyükşehrimizin öncülüğü ile Valiliğimiz, Ticaret Odamızla, Mesudiye Belediyemizin de katkılarıyla birçok insana katkı sağlamış olacağız.”

ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACAT HEDEFLERİNE YÖNELİK HER ŞEY PLANLANIYOR

Karadeniz- Akdeniz bağlantı yolu üzerinde bulunan Mesudiye ilçesinde 1.250 dekar alan üzerine kurulacak organize sanayi bölgesinde üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine yönelik her şey planlandı.

Mesudiye ilçesinde uygulamaya geçirilecek proje ile bir besi döneminde yaklaşık olarak 6 bin ton et üretimi yapılacak ve ilk etapta 500 ile 1.500 kişilik istihdam sağlanacak. 15 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olan organize sanayi bölgesine 200 milyon lira kamu yatırımı, 1,5 milyar lira özel sektör yatırımı yapılacak.

Tesiste 100 adet besi işletmesi, hayvan barınaklarını, gübre fabrikası, et entegre tesisi, yem üretim tesisi, soğuk hava depoları, hayvan hastanesini ve biyogaz tesisi yer alacak.