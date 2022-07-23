Meclis’ten Başkan Demir’e geçmiş olsun mesajı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı kapanış toplantısında rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da bulunan Başkan Mustafa Demir’e geçmiş olsun mesajları iletildi.

SAMSUN (İGFA) - Büyükşehir Belediye Meclisi bugün Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda rahatsızlığı nedeniyle tedavi için Ankara’da bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e geçmiş olsun mesajları iletildi. Başkanvekili Nihat Soğuk, “Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, meclisimizin temmuz ayı açılış gününde Samsun’daki ilgili hastanelerde sağlık kontrollerini yaptı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın konuya vaziyet ederek kendisini Ankara’ya davet etti. Dün itibariyle tedavi süreci başladı. Hastanedeki tedavi süreci tamamlandıktan sonra Ankara’daki evinde istirahate çekildi. Günlük rutin görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sizlere selamları var” dedi.

Bunun üzerine meclisteki AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti grupları, söz alarak Başkan Mustafa Demir’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü mecliste Atatürk Bulvarındaki çalışmalara değinen Başkanvekili Nihat Soğuk, “Belediyemizin planladığı çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendireceğim. Bunlardan birisi de Atatürk Bulvarı üzerindeki asfalt çalışmalarımızdır. Teknik açıdan asfaltlama çalışmalarının bu mevsimde yapılması gerekiyor. Planladığımız süreci daha kısaltma adına gece-gündüz çalışıyoruz. Kısa zamanda bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.