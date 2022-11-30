Meclis üyelerinden Mersin Metrosu’na ziyaret

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı’nın şantiyelerini gezerek, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından çalışmalar ve süreç hakkında bilgi aldı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı 3. Birleşim Toplantısı’nda Meclis Üyeleri’nin Mersin Metrosu şantiyesini ziyaret etme talebi, yerine getirildi. Cumhur İttifakı üyelerinden sadece Zafer Şahin Özturan ve Mehmet Topkara’nın katıldığı teknik inceleme ziyaretine, CHP’li üyeler Abdurrahman Yıldız, Ahmet Gökulu, Erden Doğruöz ve Selahattin Arslan da katıldı. Meclis Üyelerine; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu ve Başkan Danışmanı Ertan Liman bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ilk olarak Mersin Metrosu’nun başlangıç noktası olan 3 Ocak Kent Meydan Şantiyesi’ne gitti. Burada, Metro’nun yapım süreci hakkında bilgi alan üyelere, metro inşaat çalışmalarında gelinen süreç hakkında bilgiler aktarıldı.

İrde: “3 Ocak Kent Meydanı istasyonunda çalışmalar sürüyor”

Projeyle ilgili teknik bilgileri paylaşan ve 3 Ocak Kent Meydanı istasyonunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, “Yaklaşık 618 kazığın 593’ü tamamlandı. Bunun ardından sırasıyla Gar, Özgür Çocuk Parkı, Tulumba, Muğdat, Pozcu, Barboros’a kadar TBM, ondan sonra Marina, Üniversite, Mezitli Kent Meydanı, Viranşehir aç-kapa metodu ile olacak” bilgisini paylaştı.

Liman: “Bu iş belediyenin öz kaynaklarıyla olacak bir iş değil”

Meclis Üyeleri’nin, böyle bir projenin belediyenin kendi öz kaynakları ile hayata geçmesinin zor olduğunu, işin finansal boyutu hakkında ne gibi önlemler alındığı yönündeki sorularına Başkan Danışmanı Ertan Liman, “Bu iş elbette belediyenin öz kaynaklarıyla olacak bir iş değil. Öz kaynağımız, ancak bu işin ihale şartlarında olan artı KDV’sini öder. Onun dışındaki kısım, muhakkak yurtdışı ya da yurtiçi kredi ile halledilebilir. Zaten bugüne kadar yaptığımız işler, belediyenin 200 milyon TL’lik öz kaynağı ile yapıldı” yanıtını verdi.

Süreç hakkında bilgiler de paylaşan Liman, Hazine’nin onaylaması halinde işlerin daha da hızlı yürüyebileceğini vurguladı ve “Cumhurbaşkanı’nın Yatırım Programı’na aldığı projemizde, Hazine’nin imzası 1 yılı aşkın bir süredir bekletiliyor. Başkanımız bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı’yla da görüşmeye gitti. Projeyi anlattı. Projemizle ilgili bütün dosyaları da verdi. Fakat, o günden bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadı” ifadelerini kullandı.

Meclis Üyeleri, daha sonra Metro’nun Yenişehir sınırları içerisinde ve Divan Oteli’nin arkasında yer alan şantiye alanına geçerek burada yer alan idari kısımları da gezerek bilgi aldı.

Mersin Metrosu ve MBB’nin Raylı Sistem Projeleri

Toplam 13.4 km uzunluğundaki Mersin Metrosu, Eski Otogar’dan başlayacak ve Mezitli Belediyesi’nin eski binasına kadar uzanacak. Temeli 3 Ocak’ta atılan metro, 11 istasyondan oluşacak ve içinde sanat merkezleri, otoparklar da bulunacak. Mersin Metrosu’nun güzergâhında, ulaşım süresinin 23 dakika olması öngörülüyor.

Metroya entegre olacak 2. Faz tramvay hattı ise 11.5 kilometre olacak ve Mersin Üniversitesi-34. Cadde hattında, 3. Faz ise 10.4 kilometrelik tramvay olarak Mersinli Ahmet Caddesi, Çağdaşkent, Siteler, 3 Ocak, Şehir Hastanesi ve MEŞOT hattı üzerinde yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Belediye Meclisi’nden alınan finansman kullanma yetkisine, üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmesine rağmen onay vermediği için, finansman hala kullanılamadı.