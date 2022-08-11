Meclis kültürel miras şantiyelerini gezdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK) tarihi ve kültürel değerleri korumaya yönelik projelerde iş birliği yapmaya devam ediyor. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve AKK Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi kültürel miras şantiyeleri kapsamında Arkeopark Kazı Alanı, Roma Tiyatrosu ve Kaleiçi Şantiyesine gezi düzenledi.ANKARA (İGFA) - Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliği devam ediyor. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi kültürel miras şantijeleri kapsamında bir kent gezisi etkinliği düzenledi.

ROMA TİYATROSU, KALEİÇİ ŞANTİYESİ VE ARKEOPARK KAZI ALANI GEZİLDİ

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi Ankara Kale Çalışmaları Meclisi üyelerinin oluşturduğu 40 kişilik grup kültürel miras şantiyeleri kapsamında Arkeopark Kazı Alanı, Roma Tiyatrosu ve Kaleiçi Şantiyesini gezdi.

Yapılan geziye ilişkin konuşan Ankara Kalesi Meclisi Başkanı ve AKK Danışma Kurulu üyesi Şevket Bülent Yahnici, ‘‘Tarihi ve kültürel değerlerimizi yakından tanımamız için bu geziyi düzenleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’e teşekkürlerimi sunuyorum kent gezilerinin devam edeceğini söyledi ve bu bizi çok mutlu etti Ankara’da güzel şeyler oluyor sebep olanlara gönül borcumuz var” diye konuştu.