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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda sona doğru

Yerel 18.10.2022, 09:42
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda sona doğru

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattımızı uzatıyoruz. İki istasyonun daha hizmete alınmasında son aşamaya gelindi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "M7 hattına dahil edilecek Fulya ve Yıldız istasyonları için sinyal entegrasyonu ve güvenlik sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması çalışmalarına başlanıyor. Bu kapsamda, 18-27 Ekim tarihleri arasında M7 hattımızda seferlerimiz; haftanın yedi günü 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve bu süre zarfında Gece Metrosu hizmeti verilemeyecektir. Yıl sonuna kadar belirli periyotlarla gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerimize ve İstanbul’a yakışır bir ulaşım için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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