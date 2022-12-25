  MASKİ’den 'İbrahim Gökçen'de hummalı çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İbrahim Gökçen Bulvarı’nın çehresi 4 gün gibi kısa bir sürede değiştirildi. Asfalt atılan yolda kanalizasyon bacalarının yol seviyesine getirilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi il merkezinde yoğun olarak kullanılan İbrahim Gökçen Bulvarı’nda önemli bir çalışmaya imza attı.

Yolun iki bölümü de 4 gün gibi kısa bir sürede asfaltlanarak vatandaşın kullanımına sunuldu. Bölgede ikamet eden ve yolu kullanan vatandaşlardan tam not alan çalışma kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri de kanalizasyon bacalarını yol kotuna uygun hale getirmek ve güzel bir görünüme imza atmak için çalışmalarına başladı.

Yapılan iş kapsamında kanalizasyon bacasının olduğu noktalar ilk olarak punch makinesiyle asfalta hiçbir zarar vermeyecek şekilde kesiliyor. Ardından yol seviyesinin altında kalan baca yükseltilerek araç ve yaya trafiğinin yoğun bir şekilde yaşandığı yolda vatandaşın can ve mal güvenliği için kanalizasyon bacaları yol seviyesine getiriliyor. Son olarak kesilen bölümün çevresine asfalt atılarak çalışma tamamlanıyor.