MASKİ’den enerji arızalarına anında müdahale

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Şahyar mahallesinde içme suyu deposunu besleyen ve sondaj kuyusuna enerji sağlayan orta gerilim ve pano arızaları, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı ekiplerince kısa sürede giderildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak ve vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Bu doğrultuda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Şahyar Mahallesinde sondaj kuyusuna enerji sağlayan orta gerilim ve pano arızaları kısa süre içerisinde giderildi.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan MASKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Depomuzu besleyen orta gerilim ve panomuzda meydana gelen arıza ekiplerimizin yerinde müdahalesi ile giderilmiştir. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden ve su kesintileri yaşatmadan yürüttüğümüz arıza çalışmaları uzun bir süredir titizlikle yürütülüyor. Alaşehir ilçemize bağlı Şahyar mahallemizde meydana gelen orta gerilim ve pano arızası kısa bir süre içerisinde giderilerek sondaj kuyumuza başarılı bir şekilde yeniden enerji verilmeye başlanmıştır” dedi.