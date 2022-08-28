MASKİ, Turgutlu’da teyakkuzda

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen yağış uyarısının ardından teyakkuza geçti. Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri olan Turgutlu’da ekipler, kısmi su birikintilerine kısa sürede müdahalede bulundu.MANİSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindeydi. Yağışın etkili olduğu ilçelerden Turgutlu’da kısmi alanlarda yaşanan su birikintileri ekiplerin özverili çalışmaları ile giderildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ile birlikte özveriyle çalışan ekipleri ziyaret etti ve sahada incelemelerde bulundu.

Kısa sürede koordine olundu

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Yağış uyarısının ardından ekiplerimizi kısa sürede koordine ettik. Yaz yağmurları her zaman kış yağmurlarından daha tehlikelidir. Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ile MAKOM ekiplerimiz yağışın yoğun olduğu lokasyonlara kısa sürede müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de yürütülen çalışmaları yakından takip etti ve bizlerden sürekli olarak bilgi aldı” dedi.