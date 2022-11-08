MASKİ, Manisa’nın doğasını koruyor

Manisa'da MASKİ Genel Müdürlüğü, bünyesindeki bulunan araçların bakım onarımı sonrasında çıkan 2 bin 500 litre atık yağınbertarafının sağlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı geri dönüşüm firmasına teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın doğasını korumak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir kent bırakmak adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki araçların bakım onarımı sonrasında çıkan atık yağların bertarafını sağlayarak çevreye zarar vermesinin önüne geçti. Toplanan 2 bin 500 litre atık yağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı geri dönüşüm firmasına teslim edildi.

Manisa’nın doğasını korumaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Hizmetlerimizin aksamaması adına bünyemizde bulunan araçların periyodik olarak bakım ve onarımları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Araçlarımızın bakım onarımlarının ardından çıkan atık yağlar ise Manisa’mızın doğasına zarar vermemesi amacıyla toplanıyor. Toplanan 2500litre atık yağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı geri dönüşüm firmasına teslim edildi. İlgili firma da yağların bertarafını sağladı” diye konuştu.