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MASKİ, Kahramanmaraş’ta altyapı tamiratını gece-gündüz sürdürüyor
Yerel 20.02.2023, 10:29
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş Pazarcık’ta görev yapan içme suyu ekibi gece saatlerinde de altyapı tamiratlarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için gece-gündüz demeden çalışıyor.
Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta görev yapan içme suyu ekibi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece geç saatlerde de altyapı tamir işlerini sürdürüyor.
Bölgede sorunsuz bir altyapı sisteminin yeniden devreye alınması için çalışan ekipler, yaraların sarılması için mesai mefhumu gözetmiyor.
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