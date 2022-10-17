MASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı'na katıldı

Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliği için asgari gereklilikler ve önleyici yöntemler hakkında bilgi paylaşmak adına Avrupa Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile TAIEX Çalıştayı düzenlendiMANİSA (İGFA) - Manisa'da 17 ilçede yürütülen altyapı faaliyetleri sırasında personel ve vatandaş sağlığı için çalışmalarını sürdüren Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliği içinde online olarak düzenlenen TAIEX Çalıştayına katıldı.

Hollanda ve İtalya’dan alanında uzman profesörlerin de katılım gösterdiği çalıştayda MASKİ adına Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonundan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ruhan Bayraktar yer aldı.

Çalıştayda işyerinde biyolojik ajanlara (Bakteri, bitki, mantar ya da hayvan gibi canlı varlıkların ürettiği zehirli maddeler) maruz kalan işçilerin sağlık ve güvenliği için asgari gereklilikler ve maruz kalma ile dekontaminasyon için önleyici yöntemler hakkında bilgiler paylaşıldı.