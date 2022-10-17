Son Dakika

MASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı'na katıldı

Yerel 17.10.2022, 15:22
MASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı'na katıldı

Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliği için asgari gereklilikler ve önleyici yöntemler hakkında bilgi paylaşmak adına Avrupa Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile TAIEX Çalıştayı düzenlendiMANİSA (İGFA) - Manisa'da 17 ilçede yürütülen altyapı faaliyetleri sırasında personel ve vatandaş sağlığı için çalışmalarını sürdüren Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliği içinde online olarak düzenlenen TAIEX Çalıştayına katıldı.

Hollanda ve İtalya’dan alanında uzman profesörlerin de katılım gösterdiği çalıştayda MASKİ adına Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonundan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ruhan Bayraktar yer aldı.

Çalıştayda işyerinde biyolojik ajanlara (Bakteri, bitki, mantar ya da hayvan gibi canlı varlıkların ürettiği zehirli maddeler)   maruz kalan işçilerin sağlık ve güvenliği için asgari gereklilikler ve maruz kalma ile dekontaminasyon için önleyici yöntemler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yorumlar (0)
20
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2022
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:57
Akşam 18:29
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 10 19
4. Konyaspor 10 18
5. Trabzonspor 10 18
6. Fenerbahçe 8 17
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3