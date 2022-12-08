MASKİ, doğayı ve gelecek nesilleri düşünüyor

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için “Sıfır Atık” hedefiyle çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen 19 adet Atıksu Arıtma Tesisinde mekanik bakım ve onarım sonrasında çıkan motor yağların bertarafını sağlamaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Çevre bilincini arttırmak, suyu, toprağı korumak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir kent bırakmak adına çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği 19 adet Atıksu Arıtma Tesisinde mekanik bakım ve onarım sonrasında çıkan motor yağların bertarafını sağlayarak çevreye zarar vermesinin önüne geçiyor.

Bir litre atık yağın bir milyon metreküp suyu kirlettiğinin bilimsel çalışmalarla ortaya konduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İdare olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla çevreye duyarlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda bünyemizdeki 19 adet Atıksu Arıtma Tesisimizde periyodik olarak yapılan bakım onarım çalışmalarından sonra elde edilen atık yağların Manisa’mızın doğasına zarar vermemesi amacıyla toplanmasını sağlıyoruz. Toplanan 499 kilogram atık yağ, oluşan atık motor yağları, tesislerimizde kör kanallı, beton ve sızdırmaz zemin özelliğine sahip atık alanında depolandıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş geri dönüşüm firmasına teslim edildi. İlgili firma da yağların bertarafını sağladı. İklim krizi ile birlikte su sıkıntısının had safhaya ulaştığı bir dönemde su kaynaklarımıza gözümüz gibi bakmamız gerekirken bir de atık yağlarla sularımızın kirlenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.