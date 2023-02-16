MASKİ, altyapı için Adıyaman'da görev yapıyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman’da görev yapan Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekibiyle bir araya geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için adeta seferber oldu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da deprem bölgesindeki programını Adıyaman’daki ekiplerin yanına giderek sürdürdü. Aslay’a, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç eşlik etti.

Adıyaman’da sağlıklı bir kanalizasyon sisteminin oluşturulması ve sürekliliğin sağlanması için görev verilen yerlerde çalışmalarını sürdüren ekipler ile bir araya gelen Aslay, Adıyaman Belediyesi ekipleri ile koordine olarak çok önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerini belirtti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Deprem felaketinin yaşandığı Adıyaman’da da altyapı noktasında yardımcı olmak için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz, İdare olarak bünyemizdeki iş makinelerimiz ile Adıyaman’da sağlıklı bir altyapı sisteminin yeniden tesis edilmesi ve aksamaması için vidanjörlerimiz ile bölgeye destek verdik. Asrın felaketi nedeniyle herhangi bir salgın hastalık yaşanmaması için ekiplerimiz Adıyaman Belediyesine destek vererek çok önemli bir görev yapıyor. Adıyaman’da görev yapan mesai arkadaşlarımıza emekleri ve yaraların sarılması noktasındaki çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.