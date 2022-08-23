MASKİ, 3 Bin 750 metre kolon borusu aldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması adına açtığı yeni içme suyu sondajı kuyularında kullanmak üzere 3 bin 750 metre kolon borusu alımı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden itibaren vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ, kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar açtığı 500’ün üzerindeki içme suyu sondajı ile vatandaşların mağduriyetine son verdi. 2022 yılında da içme suyu sondajı açma çalışmalarına devam eden MASKİ, devam eden ve planladığı sondajların malzemelerinin de tedariğini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı il genelinde açılacak olan yeni sondajlarda ve mevcut sondajların olası arızalarında kullanmak üzere 3 bin 750 metre kolon borusu alımını yaptı.