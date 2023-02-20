Marmaris Belediyesi'nden depremzedelerle 'el ele' dayanışma

Muğla'da Marmaris Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası ilçede misafir edilen 5 binden fazla depremzedenin ihtiyaçları karşılayabileceği "El Ele, Birlikte Dayanışma Merkezi"ni faaliyete geçirdi.Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Spor Salonu Bahçesi'nde mağaza konseptinde düzenlenen El Ele Birlikte Dayanışma Merkezi aracılığıyla depremzede vatandaşlar kişisel hijyen ürünleri, iç dış giyim gibi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ev sahipliğinde gerçekleşen merkezin açılışına Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Şoförler Otomobilciler ve Kamyoncular Odası Başkanı Bülent Kalaycı, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ve TÜRSAB MarmarisTemsilcisi Suat Esin de katıldı. Açılışta depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunurken, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.