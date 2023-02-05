Mardin Yeşilli de kardan temizleniyor

Mardin’in Yeşilli ilçesinde kar yağışının vatandaşları ve trafiği olumsuz etkilememesi için Yeşilli Belediyesi ekipleri karla mücadeleyi gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yeşilli Belediyesi'ne bağlık ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hayrettin Demir, mücadelenin gece gündüz demeden devam ettiğini söyledi.

İlçeye bağlı 14 mahallede yolların trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Demir, "Belediyemiz kepçe ve ekipmanlarının devreye girmesiyle karlı yolları temizleme ve ulaşım da hiçbir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için ekiplerimiz çalışıyor. ilçemizin her noktasından kırsala kadar karla mücadele ekiplerimiz, yolları temizleme ve yol açma aşamasında çalışmalar devam ediyoruz. Ekiplerimiz, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk dakikalardan itibaren sahada karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.