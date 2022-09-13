Mardin Yeşilli'de ilçe protokolünden eğitim öğretime yeni dönem ziyareti

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Mardin'de Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Havza Avlanmaz ile birlikte Yeşilli Sakarya İlköğretim okulunu ziyaret ettiler.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin'de Yeşilli Sakarya İlköğretim okulunda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Güney ve Başkan Demir yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileklerini ilettiler.

Tüm imkanları dâhilinde eğitim kurumlarının yanlarında olduklarını belirten Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Burada en önemli görev öğretmenlerimize düşmekte. 2022-2023 eğitim- öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ise, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tüm eğitim camiasına başarılar dileyerek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi emanet edeceğimiz çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi gayretindeyiz. Eminim ki tüm öğretmenlerimizde bu bilinç ile çalışacaklar ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayacaklar” diye konuştu.

Daha sonra Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler.