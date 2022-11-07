Mardin'de ‘Şehit Vedat Kaya Parkı’ şekillendi

Mardin'de Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya adına 24 bin metrekare alan üzerine yapılan 'Şehit Vedat Kaya Parkı'nda sona gelindi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK tarafından Gara’da hain pusuda şehit düşen Polis Memuru Vedat Kaya’nın aziz hatırasını yaşatmak için şehidin ailesinin de isteği üzerine Nur Mahallesi'nde adına park oluşturuldu.

TOKİ mevkiinde 24 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden Şehit Vedat Kaya Parkı yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Şu ana kadar 300 çocuğun bir arada oynayabileceği kentin en büyük çocuk oyun alanı yapıldı.

Oturma, dinlenme mekanları, koşu parkuru, spor aletleri, yürüyüş yolu, kentsel donatılar montajı yapılırken yeşil alan çalışmaları devam ederken, Şehit Vedat Kaya’nın ismini taşıyan bir çeşme de parkın ortasında şekillendirildi.

Söz konusu parkta ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisinin ayrıca güneş panellerinden karşılanması hedeflendi.