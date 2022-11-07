Mardin Artuklu'da Başkan Tatlıdede pazarcı esnafını dinledi

Mardin'de Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kentteki pazarcı esnafıyla bir araya geldi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde Belediye Meclis Salonu'nda pazarcı esnafını ağırlayan Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kentte yapılması planlanan kapalı semt pazarları hakkında görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Tatlıdede, ayrıca vatandaşların kendisine ilettiği sorunları da pazarcı esnaflara ileterek çözüm bulunması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Pazarcı esnafının da kendi sorun ve taleplerini dile getirdiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Hem mahallelerde oturan vatandaşlar, hem de pazarcı esnafını memnun edecek çözüm yolu bulmak için Pazarcı Esnafıyla bir araya gelerek kendilerinin de önerilerini dinlediğini ifade eden Başkan Tatlıdede, bazı mahallelerde hedefledikleri kapalı semt pazarları konusunda bu işi sahada yapan, emek harcayan değerli pazarcı esnafımızla bir araya gelerek bilgilendirdiklerini söyledi.

Ortak çözüm konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Tatlıdede, hem pazarcı esnafını, hem de mahallelerde oturan vatandaşlarımızı memnun edecek uygulamaları önümüzdeki süreçte hayata geçireceklerini belirtti.