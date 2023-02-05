Mardin Artuklu'da Başkan Tatlıdede, kar temizleme çalışmalarını inceledi

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kar temizleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birimlerden bilgi aldı.

"Ekiplerimiz şu an hem kırsal, hem de merkez mahallelerimizde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diyen Başkan Tatlıdede, "Şu ana kadar ulaşıma kapalı olan bir çok kırsal mahallemizin yollarını yeniden açarak trafik akışının eksiksiz yapılabilmesini sağladık. Şu an bizler de ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahadayız. Ekiplerimizin yaptığı çalışmaları yerinde ziyaret ederek bilgi aldık. Ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. İnşallah en kısa zamanda tüm kapalı yollarımızı açmış olacağız. Kar yağışı devam ettiği sürece bizler de sahada olup vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" diye konuştu.